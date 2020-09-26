Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına sabah idmanı ile devam etti

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 3. Hafta müsabakaları kapsamında Antalyaspor'a konuk olacak. Sabah Saatlerinde Haluk Ulussoy Tesislerinde toplanan yeşil siyahlı ekip, eksiksiz olarak antrenmana katıldı. Robert Prosinecki gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. yaklaşık 1,5 saat süren idman şut ve pas çalışmaları ile sona erdi. Yarın son antrenmanını yapacak olan Denizlispor kafilesi, karayolu ile Antalya'ya giderek maç saatini bekleyecek. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Hadi Sacko, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.