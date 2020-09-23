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Denizlispor-Antalyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek

Yukatel Denizlispor ve Antalyaspor müsabakasının hakemi belli oldu.

28 Eylül'de Antalya Stadyumunda oynanacak olan maçı Halis Özkahya yönetecek.


Yukatel Denizlispor, 28 Eylül Pazartesi günü Süper Lig 3. Hafta karşılaşması olarak Antalyaspor ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Stadyumunda 20.00'da başlayacak olan maçın hakemlerini açıkladı. Yeşil siyahlı ekibin maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahyan'ın yardımcılık görevlerini ise Özgür Ertem ve Hüsnü Emre Çelimli üstlenecek. Ayrıca Özkahya'nın 2020-2021 Sezonunda ilk kez Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.

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