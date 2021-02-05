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Denizlispor - Antalyaspor maçının hakemi Küçük oldu

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.



7 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor - F. TAV Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor ile F. TAV Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.



Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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