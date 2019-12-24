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Denizlispor ara vermedi

Denizlispor, dün 5-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından Süper Lig’in 17.

Denizlispor, dün 5-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde bu sabah yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular fitness çalışmaları yaparken, yedek oyuncular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Yeşil-siyahlı takım yarın yapacağı antrenman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Antrenmanda tedavisi devam eden Zakarya Bergdich yer almadı.

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