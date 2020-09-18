Denizlispor, Arjantinli genç oyuncu ile anlaştı

Almanya'da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil siyahlı takım son olarak ise Las Palmas forması giyen Arjantinli genç oyuncu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, transfer çalışmalarında sona yaklaşırken son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile anlaşma sağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yer aldığı imza töreninde, 1,74 boyundaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.