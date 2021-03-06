Denizlispor Asbaşkanı Ali Fırat: “Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil”

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor'un, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ali Fırat, "Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil, geride 13 tane maçımız var. 13'ünün de aynı bu havada geçmesi lazım" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor'un, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat ve Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Akarsu açıklamalarda bulundu. Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, “Kazanmak güzel, bulunmuş olduğumuz yer itibari ile kazanmak zorunda olunan maçlardan bir tanesiydi, rakibimiz zordu kendi evimizde oynuyoruz. Bulunduğumuz yerin durumu pozisyonu fikstürdeki yerimiz belli, buradan çıkmamız için kazanmamız gerekiyor. Haftalardır aynı durumu konuşuyoruz, teknik heyetle ve çocuklarla hep beraber mücadele ediyoruz. Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil tabii daha geride duran 13 tane maçımız var. 13'üde aynı bu havada geçmesi lazım. Arzulu ve istekli olmamız çok önemliydi kazanmamızla beraber, çok istekliydi çocuklar, elinden gelenin hepsini yapmaya çalıştılar. Geriye düşmemize rağmen demolize olmadılar, tutundular mücadeleye devam ettiler. Eşitliği sağladılar ve daha sonra öne geçtiler, en son yine öne geçerek şükürler olsun 3 puan aldık. Geride 13 maç var, 13 maçında birçoğunu almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten alt liglerde çok uzun yıllar uğraştık, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Alt ligin zorluğunu hepimiz biliyoruz, oraya bir daha geri dönmek istemiyoruz. Bu ligde kalmayı hak ediyoruz. Bu ligin takımı olmayı hak ediyoruz. Bunun için yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle elimizden gelene kadar son gün, son saat, son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık”

Asbaşkan Ali Fırat, “Biz elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız, teknik ekibimizle, yönetimimizle, başkanımızla, futbolcu kardeşlerimizle, taraftarlarımızla ve camiamızla bütünleşerek inşallah bunların üstesinden gelmiş olacağız. Daha fazla çalışmamız lazım, inanmamız lazım, kenetlenmemiz lazım ve biz bu sezon inşallah Denizlispor hak etmiş olduğu bu süper ligde o takımlar arasında kalacağız. Daha yeni başlamış gibi devam edeceğiz bu 3 puan bizim için çok önemliydi. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı, ilk defa geriye dönük düştüğümüz bir maçı kazandık. İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık. Bunlar önemli değil tabi, ama bundan sonrası çok daha önemli, inşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder. Denizlispor hak etmiş olduğu yere getirmiş oluruz. Yeni geldiğimizde kaptanlarımızla da konuşmuştuk, primleri sabitledik, onun üzerine çok fazla çıkma şansımız yok, inme şansımızda yok. Ama galibiyetlerden sonra bütün futbol kulüplerinde beklentidir, çocukların doğal bir beklentisidir ama üzerimize düşen ne varsa yapacağız, onlar nasıl üzerine düşeni yapıyorsa bizde üzerimize düşeni yapacağız. Ama tabi bu bir başlangıç devam etmemiz lazım” diye konuştu.

Akarsu: “İnanmıştık bugün, zor olanı başardık”

Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Akarsu ise, “Biz zaten bugün buna inanmıştık, sağ olsun taraftar grubumuzda tesislerimizde futbolcularımızla beraber meşaleler yakarak gönderdik, inanmıştık bugün, zor olanı başardık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarılı bir şekilde devam ederiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine” ifadelerini kullandı.