Denizlispor attığı kadar da kaçırdı

Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 4-1'lik bir mağlubiyetin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi.

Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu belirten Bakkal, şöyle konuştu:

"Bu kadar ucuz goller yerseniz, bu mağlubiyet de bu kadar acı oluyor. Söylenecek tek şey var, hedefler istikametinde devam etmek. Bunun başka bir şıkkı yok. Bugün hem bireysel hem de ucuz hatalar bu sonucu doğurdu. Bu işin çok ciddi bir iş olduğunu hepimizin fark etmesi lazım. Hedefler farklı, sonuç farklı. Böyle bir mağlubiyeti Bandırmaspor camiası hak etmiyor, taraftarlardan özür diliyorum. Bu takım her zaman iddialıdır, iddialı olma anlamında daha iyi performans vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hamdi Demirtaş: "Attığımız kadar da kaçırdık"

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Hamdi Demirtaş da çok zor bir deplasmanda üç puan aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Demirtaş, bugün istedikleri oyunu oynadıklarını ifade ederek, "Oyunu kanatlara yaydık, kenar ortalarıyla goller bulduk. Duran toplardan yararlandık, attığımız kadar da kaçırdık. Netice itibarıyla çok sıkıntılı bir yerde çok iyi bir galibiyet aldık. Bandırmaspor çok iyi bir takım. Bizleri burada centilmence karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Bizim için hayati bir üç puan kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bir seri yakalayabilirsek tehlike bölgesinin dışına çıkabileceğimizi düşünüyorum" dedi.