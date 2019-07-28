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Denizlispor, Bakary Sako'yu transfer etti

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’de forma giyen 31 yaşındaki Malili oyuncu Bakary Sako’yu transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'de forma giyen 31 yaşındaki Malili oyuncu Bakary Sako'yu transfer ettiğini açıkladı.


Yukatel Denizlispor, 2019-2020 sezonunda mücadele edeceği Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devem ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak Crystal Palace'de forma giyen 31 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Ege temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizlispor'da hoş geldin Bakary Sako" ifadelerine yer verildi.


Sako'nun önümüzdeki günlerde Denizli'ye gelmesi, ardından da Afyon kampına katılması bekleniyor.

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