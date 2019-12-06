Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün deplasmanda 5-3 kazandığı Altınordu karşılaşmasının ardından Başakşehir maçı hazırlıklarına hemen başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden oyuncular Sapunaru ve Kibong Mbamba dışında tüm futbolcular katıldı. Koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda, Altınordu maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

Başakşehir maçında cezalı durumda olan sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru forma giyemeyecek. Takımdan ayrı olarak çalışan Kibong Mbamba'nın forma giyip giyemeyeceği ise maç günü belli olacak.