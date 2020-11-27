Denizlispor, Başakşehir maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Robert Prosinecki'nin ardından takımı devir alan teknik direktör Kenan Atik yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekip, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından konakladığı otele dönerek maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Öte yandan, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.