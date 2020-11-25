Denizlispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Tedavileri devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

Denizlispor, 28 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı M. Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılarda tedavileri devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı takım yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a giderek konaklayacağı otelde kampa gireceği belirtildi.