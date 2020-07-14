İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı”

Süper Ligin 32.

haftasında lig mücadelesi veren Denizlispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin aldığı cezadan dolayı stada giremediği için galibiyetin sevincini taraftarlar ile birlikte kutladı. Çetin galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.


Denizlispor, Trabzonspor karşılaşmasında 2-1 galibiyeti değerlendiren Denizlispor Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, geçtiğimiz haftalarda stat içerisinde yaptığı hareketinden dolayı ceza almıştı. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları ile birlikte galibiyeti kutlayan Başkan Çetin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, “Zorlu bir maçtı, puana da çok ihtiyacımız vardı ve canla başla bütün teknik ekip ile futbolculara teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Terinin son damlalarına kadar mücadele ettiler. Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı. Bunu da başardılar zaten. Çok teşekkür ederiz onlarda geldiler burada bizle beraber canla başla mücadele ettiler hepsine teşekkür ederiz. Aşağısı baya kaynıyor ve ondan dolayı kolay değil yani. Allah herkesin yardımcısı olsun, teşekkür ederiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.