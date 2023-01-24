Denizlispor Başkanı Uz: “Kulübü kayyuma bırakamam”

A. Denizlispor'da salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, aday çıkmamasıyla yine gerçekleşmedi. Ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen A. Denizlispor'da, deplasmanda alınan Rizespor mağlubiyetiyle moraller kötü durumda. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yaşanan gelişmelerin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Transferin kapalı olmasından dolayı ellerinin bağlı olduğunu belirten Başkan Uz, kongre hakkında da bilgilendirmede bulundu.

“Bu yılsonuna kadar takımı ligden düşürmemem gerekiyor”

Takımı kayyuma bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Uz, “Bizim buradaki amacımız bu kulübün borcunu bitirerek, layık olduğu nokta getirmeliyiz. Ondan sonra projeleri nasıl planlandıysak ve nasıl yaptıysak buna göre yapmamız lazım. Biz taraftar başta olmak üzere her konuda yalnız bırakılıyoruz. Şimdi kongrede aday çıktıda biz mi vermedik. Baktık ki kongrede çıkan yok, ben şimdi bu kulübü başsız da bırakamam, kayyuma da bırakamam. Biz bu konuları yönetim kurulu arkadaşlarla konuşuyoruz. Bizden ayrılmak isteyen arkadaşlar varsa eyvallah diyeceğiz. Ben bu takıma gönül vermek isteyenlerin kapısını tek tek çalıyorum. Yeniden bir yönetim kurulu oluşturarak bir kongreye gitmek istiyoruz. Gitmemizin nedeni ise bu yıl sonuna kadar takımı ligden düşürmemem gerekiyor. Benim bütün futbolcularım bana iftihar çekti. Peki hala ben bunu ödememiş olsaydım bu futbolcuların bir tanesi kalır mıydı? İftihar parasını ödemediğimiz dakika borçta, haklılar mı kendilerine göre haklılar ama ben hiçbir futbolcu arkadaşımı kaybetmedim” diye konuştu.