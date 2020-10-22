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Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 6.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 6. Hafta müsabakaları kapsamında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Yukatel Denizlispor geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçı 2-0'lık bir skorla galip geldi. Evine 3 puan ile dönen yeşil siyahlı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Zorlu mücadele için aralıksız çalışan Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde akşamüzeri antrenman gerçekleştirdi. Robert Prosinecki idaresinde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmalarının ardından toplu çalışmalar ile devam etti. Sakatlığı sona eren Leismann takımla çalışmalara başlarken Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Murawski ve Özgür Çek ise sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

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