İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, bugün yaptığı antrenman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek.


Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil siyahlı takım, Pazartesi günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Taktik çalışmalarının yapıldığı son antrenmanının ardından kampa giren futbolcular maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.