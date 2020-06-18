Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip antrenman öncesinde korona virüs testine tabi tutuldu. Çalışmalara ise 3 futbolcu katılmadı. Antrenmanı ziyaret eden yeni Denizli Valisi Ali Fuat Atik futbolculara başarılar diledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenmanı izlemek üzere tesislere ziyarete gelen yeni Denizli Valisi Ali Fuat Atik futbolculara başarılar diledi. Öte yandan, geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Ogenyi Onazi'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Recep Niyaz ve Mustafa Yumlu idman çalışmalarına katılmadı.

Bu arada teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları tesislerde korona virüs testi uygulandı.