İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.


Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor yenilgisinin ardından, Beşiktaş maçı için ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Estupinan'ın Beşiktaş karşılaşmasında forma giymeme durumunun olduğu belirtildi. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru da takımla çalışmalara katıldı.


Denizlispor, 10 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.