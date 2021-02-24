İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Y.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi. Isınma çalışmalarının ardından topla çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, taktik çalışmaları ile idmanı sonlandırdı. Teknik Dirkektör Hakan Kutlu idaresindeki Denizlispor, Gençlerbirliği maçından aldığı 3 puanı seriye çevirerek, alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.


Gençlerbirliği maçında sakatlanan Recep Niyaz ve Ahmed Yasin'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.