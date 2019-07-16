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Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile görüşmelere başladı

Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk’ü kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş’ın bir diğer oyuncusu Enzo Roca için de görüşmelere başladı.

Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk'ü kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş'ın bir diğer oyuncusu Enzo Roca için de görüşmelere başladı.


Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Horozlar, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Denizlispor, Sedat Şahintürk'ün ardından bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi.

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