Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Boluspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi. Sakatlıkları bulunan Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen Boluspor maçında forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı ekip, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a giderek oradan karayolu ile Bolu'ya geçecek. Yarın Bolu'da son antrenmanını yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak olan Denizlispor, 3 puanla tanışmak istiyor.