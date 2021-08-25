Denizlispor, Brahim Darri'yi renklerine bağladı

Denizlispor ardı ardına transferlerine devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Darri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brahim Darri'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.