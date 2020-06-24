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Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig’in 29.

Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında karşılaşacğaı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettirdi. Antrenmana katılmayan 4 futbolcunun deplasmanda forma giyemeyeceği açıklandı.


Denizlispor, Süper Ligin 29. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direk Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman kuvvet çalışması ile sona erdi.


Sakatlığı devam eden Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi takımdan ayrı çalışırken, Rizespor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi. Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Zeki Yavru ile Beşiktaş maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Oğuz Yılmaz deplasmanda oynayamayacağı açıklandı.

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