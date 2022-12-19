Denizlispor deplasmanda 3 golle kazandı

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan A. Denizlispor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Ömer'in ceza sahasına doldurduğu topa, Oğuz sağ ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
10. dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Hakkı, sağ ayağının içiyle kaleye şutunu çekti. Top kaleci Hüseyin Altıntaş'ta kaldı.
14. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta Ferhat kale alanı ön bölgesine doğru ortasını açtı. Tetteh'in dokunduğu topu savunma kornere gönderdi.
17. dakikada gelişen kontra atakta ceza sahasına sokulan Ömer şutunu çekti. Top direğin hemen yanından fileleri sarstı. 0-2
19. dakikada Hakkı merkezden geliştirdiği atakta, orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nuno şutunu çekerken meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada Hüseyin'in soldan ceza sahasına içine açtığı ortada Sacko gelişine sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
38. dakikada Mayi, Adanaspor savunmasının hatası sonrası ceza sahası çizgisinin hemen üstünden buluştuğu topu, kaleci Özer'in üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. 2-3
41. dakikada sol kanatta topla buluşan Leya, merkeze doğru topu sürerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Hüseyin'in müdahalesinin ardından top direğe çarparak kornere çıktı.
49. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hüseyin ceza sahası içerisine ortasını açtı. Leya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
69. dakikada Ferhat'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta topu ceza sahası soluna gönderdi. Nuno'nun gelişine sert şutunda top üstten auta çıktı.
70. dakikada ceza sahasına giren Nuno şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Can Cengiz, Hüseyin Aylak, Emrah Ünal
Adanaspor: Hüseyin (Özer Soylu dk. 21), Ferhat, Yiğithan (Mehmet Etöz dk.76), Hüseyin Öztürk, Emre, Sacko (Burak Çoban dk. 51), Hakkı, Bennasser, Tetteh (Ahmethan Köse dk.75), Nuno (Jallow dk. 75), Leya
Yedekler: Özer Soylu, Ahmethan Köse, Hakan Yeşil, Burak Çoban, Özcan Aydın, Jallow, Berkan Güner, Enes Sağlık, Mehmet Etöz, Metehan Mollaoğlu
Teknik direktör: Eyüp Arın
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Hakan, Oğuz, Gökhan, Özer (Muhammet Özkal dk.53), Muhammed, Djedje, Mustafa (Berkant Gündem dk. 71), Mayi(Bekir Böke dk. 53), Ömer
Yedekler: Abdülkadir Sünger, Muhammet Özkal, Asım Hamzaçebi, Okan Derici, Bekir Böke, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Berkant Gündem, Samet Gündüz, Oğuzhan Sarı
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Hakkı Türker (dk. 19), Sacko (dk.37) (Adanaspor), Oğuz Yılmaz (dk. 3), Ömer Şişmanoğlu (dk. 17), Mayi (dk. 38) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Hakkı, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Djedje, Emre Sağlık (Denizlispor)