Denizlispor deplasmandan yenilgiyle dönüyor

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda A. Hatayspor ile karşılaşan Denizlispor, 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan; “Ligin en iyi hücum hattına sahip, en iyi organize atakları yapan takıma karşı elimizden gelen en iyi futbolu oynadık” dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın başlaması ile birlikte harekete geçen rakip takım yeşil-siyahlı takımın kalesinde birçok pozisyon buldu. İlk yarının sonunda atağa geçen Denizlispor, Hatay'ın kalesine gerçekleştirdiği şutları kaleci Munir kurtardı. Mücadelenin ikinci yarısında Denizlispor'a baskı yapmaya başlayan Hatayspor 68. dakikada Boupendza meşin yuvarlığını kafa vuruşu ile filelerle buluşturdu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan; “Ligin en iyi hücum hattına sahip, en iyi organize atakları yapan takıma karşı elimizden gelen en iyi futbolu oynadık. Neden? Çünkü bugün U-19 takımımızdan 2-3 oyuncumuz sahadaydı. Tüm yokluklara rağmen sahada inanılmaz derecede bir performans gösterdiler” dedi.

“Penaltımızı atsaydık çok farklı olabilirdi”

Teknik adam Tandoğan; “Oyunun genel anlamında penaltımızı atsaydık çok farklı olabilirdi. Rakibin tüm etkinliklerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Tabii ki zaman zaman pozisyonlar verdik ama bunlar olağan şeyler. Genç oyuncularımızı oynatmak istedik. 4 tane sakatımız, 4 tane cezalımız olmasına rağmen böyle bir deplasmana gelip sahaya çıkabilmek kolay işler değildi. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.