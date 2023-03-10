Denizlispor, depremzedelere bağışlanacak maç gelirini açıkladı

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor'la karşılaşan Denizlispor, müsabakada elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını duyurmuştu. Depremin ilk gününde takım otobüsünü bölgeye yardım götürmesi için göndererek takdir toplayan Denizlispor, bu maçta elde edilen geliri açıkladı. Maça toplam 2 bin 234 taraftarın giriş yaptığını belirten yeşil siyahlı ekip, net bağışlanacak tutarın toplamda 56 bin 981 TL olduğunu açıkladı.