Denizlispor dibe çakıldı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Denizlispor galibiyetle ayrılmak isterken siyah-beyazlı ekibin sahasından 3-0 mağlubiyetle ayrılarak ligin son sıralarına çakıldı. Denizlispor'da oyuncu eksiklikleri ile Beşiktaş'ın baskısıyla birlikte yenilgiye neden oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında büyük mücadele gösteren Denizlispor, siyah-beyazların üstünlüğüyle karşılaştı. Maçın 22. dakikasında Rosier'in gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savururken, topu önünde bulan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şut ile takımını 1-0 öne geçmesini sağladı. Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında Aboubakar'ın golüyle 2-0 olan maçta 39. dakikada Ljajic'e gelen meşin yuvarlak filelere gitmesiyle 3-0 oldu. 90+3 dakikaya kadar Beşiktaş'ın üstünlüğü ile ilerleyen karşılaşmada 3-0 farkla kazanan siyah-beyazlar oldu.

Denizlispor'da oyuncu eksikliği mağlubiyete neden oldu

Denizlispor, İstanbul'da karşılaştığı Beşiktaş maçından bir umut ile puan ya da puanlarla dönmek isterken üzgün bir şekilde ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin, Beşiktaş karşılaşmasında yer almaması büyük bir kayıp oldu.

Denizlispor, Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatya ile karşılaşacak

Denizlispor, son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 19'uncu sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, 28. haftada kendi sahasında 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek.