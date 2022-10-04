Denizlispor, Erzurum'dan eli boş dönüyor

Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakika da rakibine sert müdahale ettiği için sarı kart gören Denizlispor'da Oğuz Yılmaz, hakemin VAR kararı sonucunda sarı kartı iptal oldu. Denizlispor'da rakibin gol şansını engelleyen Leo kırmızı kart gördü.

17. dakikada Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu'nun sol kanattan içeri gönderdiği pası karşılayan Ömer'in rakip kaleye vurduğu kafa topu üst direkten auta gitti.

22. dakikada Erzurumspor'da Olanare'nin ceza sahasında sağ çaprazdan rakip kaleye vurduğu top kalecide kaldı.

35. dakikada Denizlispor'da Emre'nin attığı pası Ömer kafasıyla rakip kaleye gönderdi ancak top defanstan dönerek kornere çıktı.

45+1. dakikada Eren Tozlu'nun kullandığı faul atışında kaleci topu son anda kornere gönderdi.

45+3. dakikada Erzurumspor'da Orhan Ovacıklı'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sefa Akgün topu kafasıyla arkaya aşırdı ve topa dokunan Olanare topu ağlara gönderdi. 1-0

45+6. dakikada Denizlispor'da Gökhan Süzen rakibine yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü ancak VAR müdahalesi sonrası hakem sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

51. dakikada Erzurumspor'da Orhan'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği topla buluşan Olanare'nin vuruşu auta gitti.

66. dakikada Erzurumspor'da Mustafa Yumlu, kornerden gelen ortaya kafa vuruşunu gerçekleştirdi, top direğe çarparak auta çıktı.

77. dakikada Erzurumspor'da rakipten gelen topu Batuhan kontrol edemedi, seken topu kaleci eline alınca hakem cezaalanı içinde endrek serbest vuruş kararı verdi. Denizlispor'da serbest vuruşu kullanan Mustafa Çeçenoğlu'nun pasını karşılayan Oğuz Yılmaz'ın vuruşu az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Erzurumspor'da Eren Tozlu rakip sahaya sürdüğü topa vuramayınca top defanstan kornere çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu

Erzurumspor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş (Batuhan dk. 26), Süleyman (Rosheuvel dk 82), Sefa (Alican dk. 65), Hasek (Muhammed Furkan dk. 65), Mustafa Yumlu, Cengizhan (Shala dk 82), Estrela, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Olanare

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Fırat, Eyüp, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Altaş Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet Özkal (Bekir Turaç dk. 89), Asım (Hakan dk. 66), Okan (Erdal Akdarı dk. 46) Leo, Oğuz, Gökhan, Emre (Berkant dk. 82), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Samet Emre dk 83), Ömer Şişmanoğlu

Yedekler: Hüseyin, Ahmet, Mehmet Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Olanare (45+3 Erzurumspor FK)

Kırmızı kartlar: Leo (dk. 10), Gökhan Süzen (dk 45+6) (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)