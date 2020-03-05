Denizlispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Süper Lig'in 25. hafta haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun idaresinde 25. haftada İstanbul'da konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Bir saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yarın hava yolu ile gidecek olan Denizlispor kafilesi son antrenmanı İstanbul'da gerçekleştirecek.

Öte yandan, antrenmanda parmağından sakatlanan Tolgahan Acar çalışmalara katılmazken tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalıştı.