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Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Süper Lig’in 25.

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.


Yeşil - siyahlı ekip, 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü.


Öte yandan Denizlispor'da tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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