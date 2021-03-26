Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Y. Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarında bulunan Sacko ve Tusha'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ayman Ben Mohamed katılmadı. Sakatlığı sona eren Mustafa Yumlu takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavisi devam eden Recep Niyaz ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip, lige verilen milli arayı Altay ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Y. Denizlispor ile Altay arasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçı 28 Mart Pazar günü saat 14.00'de başlayacak.