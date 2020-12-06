Denizlispor-Fenerbahçe maçında yöneticiler arasında tartışma çıktı

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin ayırmasıyla tartışma sona erdi.

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 25. dakikasında iki kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktı. Denizlispor'lu yönetici Kaan Şanlıkan'ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin müdahalesi ile tartışma sona erdi.