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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 11.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Haftasonu Denizlispor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Yukatel Denizlispor, Denizli Atatürk Stadyumunda 6 Aralık 2020 Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Fenerbahçe arasında 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları ise Serkan Çimen, Kerem Ersoy ve Kutluhan Bilgiç olacağı açıklandı.

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