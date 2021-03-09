Denizlispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenman ile Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, aerobik koşu çalışmaları ve pas oyunları ile devam etti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Murawski ve Mesanovic, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan kontroller sonucu sol kasığında yırtık tespit edilen Leismann, bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Savunma oyuncusunun Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Gaziantep FK ile Denizlispor arasında Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Lig 30. hafta mücadelesi, 14 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.