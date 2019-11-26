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Denizlispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Süper Lig’in 13.

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde güç ve dayanıklılık çalışmaları ile başlayan antrenman teknik ve taktik çalışmalarıyla son buldu. Antrenmana, Rizespor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen ve yeni baba olan Radoslaw Murawski katılmadı.


Gaziantep FK - Denizlispor karşılaşması pazar günü saat 14.00'te Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

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