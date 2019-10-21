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Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.


Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu aldığı Fenerbahçe yenilgisinin ardından ara vermeden deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklara Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başladı. Isınma antrenmanın ardından taktik ağırlıklı olarak bir idman gerçekleştirildi. Antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürmesinin ardından, çift kale maç yapılmasının ardından sona erdi.

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