Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu aldığı Fenerbahçe yenilgisinin ardından ara vermeden deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklara Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başladı. Isınma antrenmanın ardından taktik ağırlıklı olarak bir idman gerçekleştirildi. Antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürmesinin ardından, çift kale maç yapılmasının ardından sona erdi.