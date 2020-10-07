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Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 5.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda dar alan ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip, çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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