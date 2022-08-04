Denizlispor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

DENİZLİ(İHA) – Denizlispor Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'la birlikte gerçekleştirilecek projeler hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı makamında ziyaret etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gerçekleşen işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda, Haluk Ulusoy Tesislerinin son durumları hakkında ve hazırlanacak projeler konusunda görüşüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, nazik ziyaretleri için Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yöneticilerine teşekkürlerini belirtti.