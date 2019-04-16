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Denizlispor, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Lig'da şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Lig ekiplerinden 59 puanla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda adım adım ilerliyor. Cumartesi günü oynanan Boluspor karşılaşmasında 2 puan kaybedip liderliği Gençlerbirliği'ne kaptıran yeşil-siyahlı ekip, ligin 30. haftasında deplasmanda oynanacak olan Boluspor karşılaşmasına 3 puan parolasıyla çıkacak. Horozlar, kalan tüm maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyip, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyor.


Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekipte, geçtiğimiz hafta sakatlanarak sezonu kapatan Taha Can Velioğlu dışında tüm oyuncular çalışmalarını sürdürüyor.


21 Nisan Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak. Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı bulunan Ziya Alkurt ve sakatlığı bulunan Taha Can Velioğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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