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Denizlispor -Göztepe maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Y. Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek.


Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk stadında oynanacak Y. Denizlispor - Göztepe maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Y. Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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