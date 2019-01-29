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Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve son hafta Adana Demirspor'u farklı geçerek liderlik koltuğuna oturan Denizlispor, ligin 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.



7 oyuncu kart sınırında


Öte yandan yeşil-siyahlı ekipte, Deniz Vural, Keremcan Akyüz, Recep Niyaz, Abdulkerim Bardakcı, Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt ve Alperen Babacan olmak üzere toplam 7 oyuncu sarı kart sınırında çıkacak.


Denizlispor - Hatayspor karşılaşması 3 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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