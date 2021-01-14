İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor - Hatayspor maçında Koray Gençerler düdük çalacak

Yukatel Denizlispor’un 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor’u konuk edeceği karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Yukatel Denizlispor'un 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemleri belli oldu.


Süper Lig'de hafta sonu oynanacak 19. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Yukatel Denizlispor'un 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor – Atakaş Hatayspor maçını Koray Gençerler yönetecek.



Gençerler'in yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Malok olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.