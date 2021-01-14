Denizlispor - Hatayspor maçında Koray Gençerler düdük çalacak

Yukatel Denizlispor'un 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak 19. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Yukatel Denizlispor'un 17 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor – Atakaş Hatayspor maçını Koray Gençerler yönetecek.

Gençerler'in yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Malok olacak.