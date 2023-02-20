Denizlispor hazırlık maçında galip geldi

Denizlispor, hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'yı 5-3 yendi.

Denizlispor, evinde Efeler 09 FK'yı ağırladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 FK Kulüp Başkanı Eymen Atay ve iki kulübün yöneticileri izledi. Maç öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Denizlispor'un gollerini 8. dakikada Bekir Turaç Böke, 27. dakikada Okan Derici, 49. dakikada Emre Ak, 59. dakikada Deniz Kodal ve 82.dakikada Oğuzhan Sarı atarken, Efeler 09 FK'nın gollerini 34. dakikada Mehmet Bektaş, 41 ve 66. dakikalarda Emre Akbulut kaydetti.

Öte yandan; hazırlık maçlarına devam edecek olan Denizlispor, 22 Şubat Çarşamba Sarayköyspor'u, 25 Şubat Cumartesi günü Kuşadasıspor'u ağırlayacak.