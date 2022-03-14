Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla ligdeki hazırlıklarını sürdürmeye devam etti.

Son maçlarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkma umutlarını güçlendiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Yeşil siyahlı ekibin antrenmanı, ısınma çalışmasıyla başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Ligde 30 puanla 16. sırada yer alan Denizlispor, bir sonraki maçında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.