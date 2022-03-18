Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı

Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde Yeşil Siyahlı ekip 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açarak şehitleri andı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, top sürme, pas çalışmaları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Karşılaşmada galibiyetle ayrılmak isteyen Yeşil Siyahlılar hazırlık çalışmalarına hız verdi.