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Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu , Süper Lig’in 15.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu , Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 15. Haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü maçının karşılaşmasını Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Candaş Elbil üstlenecekken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacağı belirtildi.

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