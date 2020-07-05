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Denizlispor, İstanbul Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Süper Lig’in 31.

Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Yeşil-siyahlı takım bugün akşam yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.


Yeşil-siyahlı ekip antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop gözetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Kartop'un yardımcıları ise Bilal Utku Alemdaroğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz oldu. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki idmanda Gaziantep maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaparak antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.


Denizlispor çalışmalarına bu akşam yapacağı çalışma ile devam edecek.

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