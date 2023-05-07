Denizlispor İzmir'den eli boş dönüyor

Lig takımlarından A. Denizlispor, 36. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Altay'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ceyhun Gülselam'ın yerden köşeye düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

23. dakikada Eren Erdoğan sağ kanatta driplingle çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Deniz Kadah topun gelişine kafa vuruşunu yaptı ve kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.

55. dakikada Tolga Ünlü sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaparken, Deniz Kadah topu arka direğe aşırdı. Topun gelişine vuruşunu yapan Paixao kaleciyi geçmeyi başaramadı.

59. dakikada Salih'in sağ kenardan açtığı ortayı yine Deniz Kadah kafasıyla arka direğe doğru aşırdı ve arka direkte Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+2. dakikada Marco Paixao'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Erdoğan farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Salih Burak, Sabri Öğe

Altay: Eren Karataş, Mohammad Naderi (Ali Kızılkuyu dk. 89 ?), Eric Björkander, Kutay Yokuşlu (Sefa Özdemir dk. 68), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Arda Gezer dk. 76), Zeki Yıldırım (Murat Berkan Demir dk. 89 ?), Tolga Ünlü, Deniz Kadah (Özgür Özkaya dk. 76), Eren Erdoğan, Marco Paixao

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Murat Uluç

Teknik Direktör: Tuna Üzümcü

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emirhan Kaşcıoğlu, Gökhan Süzen (Alihan Kalkan 76), Ahmet Tekin, Berkant Gündem, Mehmet Ali Ulaman (Atakan Demir dk. 46), Alaattin Öner (Deniz Kodal dk. 70), Mehmet Eren Sıngın (Yusuf İnanır dk. 46), Oktay Kısaoğlu (Oğuzhan Sarı dk. 69), Samet Emre Gündüz, Emre Burgaz

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ramazan Karakurt, Oğuzhan Sarı

Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul

Goller: Ceyhun Gülselam (dk. 7), Marco Paixao (dk. 59), Eren Erdoğan (dk. 90+2) Altay

Sarı kartlar: Kutay Yokuşlu (Altay), Gökhan Süzen, Oktay Kısaoğlu, Abdülkadir Sünger (Denizlispor)