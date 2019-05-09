Denizlispor, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.
Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, ligin 33. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Lig'de 66 puanla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda son viraja giriyor. Yeşil-siyahlı ekip ligin 33. haftasında sahasında oynanacağı Karabükspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılması durumunda 9 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekipte, sezonu kapatan Taha Can Velioğlu dışında tüm oyuncular çalışmalarına devam etti.
12 Mayıs Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.