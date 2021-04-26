Denizlispor, Kayseri hazırlıklarına başladı

00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı HK Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı. Müsabakayı hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği açıklanırken, Kubilay Aktaşın sezonu kapattığı belirtildi.

Denizlispor, Kayserispor maçı için hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas oyunları ile devam eden çalışma taktik çalışma ile sona erdi. Tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. DG Sivasspor maçında sakatlanan Kubilay Aktaş'ın sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi. Tedavisine başlanan genç oyuncu, sezonun geri kalan maçlarında forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı kafile, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Kayseri'ye giderek, yarın son antrenmanını Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Maçın hakemi açıklandı

HK Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılık görevlerini Mustafa Sönmez ve Murat Ergin Gözütok üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.