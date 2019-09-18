İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 5.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Oğuz Yılmaz'ın doğun günü de kutlanarak pasta kesildi.


Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Kırmızı kart cezası biten Tiago Lopez ile sakatlığı sona eren Kibong Mbamba'da takımlar birlikte çalışmalara başladı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda futbolcuların hayli neşeli ve istekli oldukları gözden kaçmazken, futbolcular Kayserispor karşısında alacakları galibiyet ile Konyaspor yenilgisini unutturmak istiyor. Antrenmanda yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcularından Oğuz Yılmaz'ın doğum günü de kutlanarak pasta kesildi.


Antrenman daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.